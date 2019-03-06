На сайтах магазинов и кафе появится «благотворительная кнопка» для заказа еды нуждающимся

На сайтах магазинов и кафе в скором времени может появиться «благотворительная кнопка» – инструмент для сбора продовольственной помощи людям в сложной жизненной ситуации.

Идея принадлежит проекту «Дари еду», сообщает портал «Такие дела». «Благотворительная кнопка» – это виджет, который будет встроен в сайты магазинов, кафе и ресторанов с функцией доставки. При оформлении заказа пользователи сайта смогут добавить в корзину товар, который будет направлен нуждающимся. Сейчас кнопка активно готовится к запуску.

Проект «Дари еду!» стартовал в 2016 году. Он поддерживает малоимущих, инвалидов, многодетные семьи, родителей-одиночек, детей-сирот, пенсионеров. Помочь нуждающимся может любой желающий онлайн на сайте проекта. Кроме того, в разных городах страны в торговых центрах и супермаркетах установлены специальные боксы, в которые покупатели жертвуют продукты. Последний появился в первые дни марта, как шутят сами организаторы, «у нефтяной вышки» – в городе Надым в Ямало-Ненецком автономном округе.

Есть такие боксы и в Петербурге – в июле 2018 года они были установлены в трех магазинах, сейчас их число увеличилось до пяти.