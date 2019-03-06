Въехавшего в посетителей бара петербуржца отправили в суд. Его обвиняют в убийстве общеопасным способом

В Петербурге завершено расследование дела о наезде на посетителей бара «Мотор». 34-летний водитель фургона Ян Атрашкевич обвиняется в убийстве.

Как сообщает 6 марта городской Следственный комитет, поводом для наезда послужила ссора Атрашкевича с посетителями и сотрудниками бара в Ломоносове.

«Обвиняемый после конфликта, управляя автомобилем «ГАЗ», совершил наезд на четырех местных жителей. Один потерпевший скончался на месте происшествия, троим были причинены повреждения различной степени тяжести», – уточняет следствие.

Атрашкевич был пьян, следует из материалов уголовного дела. Судя по видеозаписи, наезд он совершил намеренно, разогнавшись перед баром. Ему вменили убийство общеопасным способом из хулиганских побуждений и покушение на убийство трех лиц.

Преступление совершено в ночь на 10 июня 2018 года. Под колесами фургона погиб 38-летний петербуржец. Его 36-летний друг был госпитализирован с травмами головы, груди, живота, ушибами легких и сердца. Двум потерпевшим повезло — им диагностировали ссадины и ушибы.

Атрашкевич с июня находится в СИЗО. 4 марта в Петродворцовый суд поступило очередное ходатайство следствия о продлении стражи.