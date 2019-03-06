Пассажирский автобус на «Коле» протаранила легковушка. Один человек погиб, много пострадавших

Выезд на встречную полосу стал причиной страшной аварии в Волховском районе Ленинградской области.

Как сообщили «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и области, по предварительным данным, около 10:50 6 марта на 119-м километре автодороги «Кола» (Мурманское шоссе) мужчина на «Рено Логане» выехал на встречку и совершил столкновение с рейсовым автобусом, направлявшимся по маршруту Тихвин – Санкт-Петербург (маршрут №860Д, уточняют очевидцы).

В «Логане» один человек погиб, один госпитализирован в тяжёлом состоянии. Состояние ещё двоих пострадавших уточняется.

В автобусе водитель (его видно на фотографиях очевидцев), по предварительным данным ГИБДД, получил травмы средней степени тяжести. Количество раненых пассажиров и тяжесть их травм уточняются.

По данным телеграм-канала «Мегаполис», пострадавших – восемь человек. Судя по фотографиям очевидцев, фуру тоже задело.

«Я пассажир этого автобуса, рейс Тихвин – Санкт-Петербург, – рассказывает Евгений в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». – Нам легковушка навстречу вылетела, потом удар с фурой стоящей. Водила живой, достали, увезли на скорой. У пассажиров переломы, ушибы».