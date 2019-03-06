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Власть
06.03.2019 12:29
Печать

Госдума дала СМИ сутки на удаление фейковых новостей. Законопроект принят во втором чтении

Депутаты Государственной думы 6 марта приняли поправки к закону о внесудебной блокировке СМИ за ненастоящие новости. Народные избранники согласились с предложением своего коллеги, председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонида Левина, который настоял на процедуре «предварительного уведомления». 

По замыслу главы профильного комитета парламента это даст возможность СМИ самим удалить недостоверную общественно значимую информацию, оперативно исправить ошибку и, таким образом, избежать мер по блокировке со стороны Роскомнадзора, сообщает «Интерфакс». 

Кроме того, «из-под действия законопроекта предполагается вывести традиционные медиа, режим регулирования которых на текущий момент достаточно эффективен против фейков».

«Традиционные медиа — это, в первую очередь, зарегистрированные СМИ, которые в себя включают все СМИ, которые имеют либо лицензию, либо свидетельство, – пояснил Левин и уточнил, что исключений для государственных СМИ не будет. – Будь то сайт «Дождя», или сайт «Российской газеты», или «Новой газеты» – никаких преференций с точки зрения особого регулирования нет».

Поправками уточнена и формулировка последствий, которые призван не допустить новый закон. Ответственность вводится за недостоверную информацию, которая создает «угрозу причинения вреда жизни и или здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения порядка и общественной безопасности либо угрозу создания помех функционирования или прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи».

Леонид Левин уточнил, что закон не касается новостных агрегаторов, «так как для них уже предусмотрена административная ответственность за распространение недостоверной информации».

Требование удалять недостоверную информацию будет формулировать Роскомнадзор  с согласия прокурора, после чего у СМИ будут сутки на выполнение требования. В случае бездействия издания ресурс будет заблокирован. Аналогичный срок на удаление недостоверного контента предложено дать и обычным пользователям социальных сетей.

«Если гражданин выполняет требование Роскомнадзора — удаляет контент в установленный срок, — то он не будет привлекаться к административной ответственности, в случае если это первое правонарушение такого характера. Такие формулировки позволят вывести из зоны действия закона пользователей, которые опубликовали такую информацию случайно или неверно оценив ее характер», – пояснял ранее Леонид Левин. 

Законопроект о фейк-ньюс и неуважении к властям был принят в первом чтении в конце февраля. Его соавтор сенатор Андрей Клишас в интервью «Фонтанке» заявлял, что при необходимости готов предложить введение и уголовной ответственности.

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