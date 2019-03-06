У дачи Кочкина в Сестрорецке обрушилась часть фасада. Районные власти ищут подрядчика для сохранения памятника

В Сестрорецке произошло повторное обрушение части здания-памятника «Дача Н. М. Кочкина», сообщила 6 марта пресс-служба комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников Петербурга. Администрация Курортного района объявила конкурс на поиск подрядчика для сохранения здания.

Фото: КГИОП

КГИОП зафиксировал разрушение части фасада деревянного объекта культурного наследия регионального значения. Дом включен в программу «Аренда за рубль», согласно условиям которой съемщик обязан восстановить объект, после чего получает право взять его в аренду на 49 лет по стоимости рубль за квадратный метр. Торги на право пользования объектом пока не проводились.

Фото: КГИОП

До тех пор, пока дача не найдет своего арендатора, ответственность за содержание здания несет администрация Курортного района. В феврале прошлого года профильный комитет выдал районному жилищному агентству задание на сохранение памятника. Чиновники отчитались о разработке проектно-сметной документации, однако КГИОП так и не получил ее на утверждение.

Как сообщили «Фонтанке» в администрации Курортного района, в ближайшее время планируется выбрать подрядчика для проведения работ по сохранению памятника, консервация должна начаться летом 2019 года.

Напомним, в мае 2018 года произошло обрушение ризалита в центральной части северного фасада дачи, которое стало поводом для возбуждения уголовного дела. Как установила прокуратура, жилищное агентство района за три месяца до обрушения заключило договор на техническое обслуживание и ремонт памятника с компанией «Северо-Запад-Юг Сервис».