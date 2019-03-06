У дачи Кочкина в Сестрорецке обрушилась часть фасада. Районные власти ищут подрядчика для сохранения памятника
В Сестрорецке произошло повторное обрушение части здания-памятника «Дача Н. М. Кочкина», сообщила 6 марта пресс-служба комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников Петербурга. Администрация Курортного района объявила конкурс на поиск подрядчика для сохранения здания.
КГИОП зафиксировал разрушение части фасада деревянного объекта культурного наследия регионального значения. Дом включен в программу «Аренда за рубль», согласно условиям которой съемщик обязан восстановить объект, после чего получает право взять его в аренду на 49 лет по стоимости рубль за квадратный метр. Торги на право пользования объектом пока не проводились.
До тех пор, пока дача не найдет своего арендатора, ответственность за содержание здания несет администрация Курортного района. В феврале прошлого года профильный комитет выдал районному жилищному агентству задание на сохранение памятника. Чиновники отчитались о разработке проектно-сметной документации, однако КГИОП так и не получил ее на утверждение.
Как сообщили «Фонтанке» в администрации Курортного района, в ближайшее время планируется выбрать подрядчика для проведения работ по сохранению памятника, консервация должна начаться летом 2019 года.
Напомним, в мае 2018 года произошло обрушение ризалита в центральной части северного фасада дачи, которое стало поводом для возбуждения уголовного дела. Как установила прокуратура, жилищное агентство района за три месяца до обрушения заключило договор на техническое обслуживание и ремонт памятника с компанией «Северо-Запад-Юг Сервис».
Справка:
Деревянное двухэтажное здание в стиле модерн возведено в 1906-1909 годах по проекту неизвестного архитектора. В доме проживал коллежский секретарь Николай Михайлович Кочкин. В 1925 году в здании разместили детский дом. В послевоенное время дача использовалась санаторием «Сестрорецкий курорт».
В постсоветские времена дача Кочкина являлась жилым зданием на несколько квартир, которые были расселены в 2016 году.