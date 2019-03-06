Госдума окончательно запретила размещение хостелов в жилых домах. Законопроект Хованской прошел третье чтение

Госдума приняла в третьем чтении закон, который запрещает размещение гостиниц в жилых помещениях. За документ проголосовали 405 депутатов, один воздержался.

Поправки были приняты в том же виде, в каком прошли второе чтение. Жилищный кодекс дополнится строчкой «Жилое помещение в многоквартирном доме не может использоваться для предоставления гостиничных услуг». При этом формулировку о запрете «иных средств размещения» и «услуг временного размещения» парламентарии в последний момент исключили, что, по мнению участников рынка, дает им возможность сохранить бизнес, переквалифицировавшись в гостевые дома, меблированные комнаты и апартаменты.

В защиту хостелов выступало Минэкономразвития, которое оценило потери для бизнеса в 4 млрд рублей. Однако автор проекта Галина Хованская с выводами его главы Максима Орешкина не согласилась. «Если большинство хостелов в жилых помещениях не платят налоги, не регистрируются, проконтролировать эту ситуацию на сегодняшний день невозможно», — сказала она.

О том, смогут ли выжить петербургские хостельеры после вступления в силу закона Хованской, а также как повлияют новые правила на цены на гостиницы и турпоток, читайте в материале «Фонтанки».