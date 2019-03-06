Закрытие подъезда к МАПП «Брусничное» на ночь перенесли. Финны повезут ворота для шлюза

Вечером в воскресенье, 17 марта, в Ленинградской области на восемь часов полностью перекроют движение по дороге вдоль Сайменского канала на подъезде к многостороннему автомобильному пункту пропуска «Брусничное». Об этом 11 марта сообщает пресс-служба Выборгской таможни.

Как ранее уточнили в ведомстве, финская сторона будет транспортировать крупногабаритные створки нижних ворот шлюза «Пялли» и шлюза «Искровка». В связи с этим с 22:00 17 марта до 6:00 18 марта будет перекрыто движение по автодороге от КПП «Малиновка» до государственной границы через МАПП «Брусничное». Речь идет о технологической дороге вдоль Сайменского канала.

На время перекрытия движения пересечь границу можно будет через МАПП «Торфяновка» и МАПП «Светогорск».

Ранее перекрытие планировалось в ночь с 10 на 11 марта. Для тех же целей дорогу вдоль Сайменского канала перекрывали в ночь на 11 февраля.