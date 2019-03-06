Закрытие подъезда к МАПП «Брусничное» на ночь перенесли. Финны повезут ворота для шлюза
Вечером в воскресенье, 17 марта, в Ленинградской области на восемь часов полностью перекроют движение по дороге вдоль Сайменского канала на подъезде к многостороннему автомобильному пункту пропуска «Брусничное». Об этом 11 марта сообщает пресс-служба Выборгской таможни.
Как ранее уточнили в ведомстве, финская сторона будет транспортировать крупногабаритные створки нижних ворот шлюза «Пялли» и шлюза «Искровка». В связи с этим с 22:00 17 марта до 6:00 18 марта будет перекрыто движение по автодороге от КПП «Малиновка» до государственной границы через МАПП «Брусничное». Речь идет о технологической дороге вдоль Сайменского канала.
На время перекрытия движения пересечь границу можно будет через МАПП «Торфяновка» и МАПП «Светогорск».
Ранее перекрытие планировалось в ночь с 10 на 11 марта. Для тех же целей дорогу вдоль Сайменского канала перекрывали в ночь на 11 февраля.
Справка:
Сайменский канал - судоходный канал на территории Финляндии и России, который связывает систему озер Сайма в районе города Лаппеенранты с Финским заливом Балтийского моря у города Выборга (Ленобласть). Длина канала 43 км, здесь расположено несколько шлюзов. Построен в 1845—1856 годах. Реконструирован в 1968 году. Доступен для речных и озерных судов. Основная часть грузопотока приходится на лес, стройматериалы, удобрения, целлюлозу, бумагу, уголь, пиломатериалы. Управление гидротехническими сооружениями и поддержание канала в судоходном состоянии осуществляются финляндской стороной, поддержание в судоходном состоянии подходного фарватера — российской. Финляндия проводит работы по замене шлюзовых ворот, которые были введены в эксплуатацию ещё в 60-е годы прошлого века. Ремонт начался в 2016 году, завершить реконструкцию финны планируют в 2019-м.
Участок дороги от реки Малиновки до государственной границы тоже находится в аренде у Финляндии. По условиям межправительственного договора об аренде Сайменского канала, работы по содержанию этого участка дороги возложены на финскую сторону. В ведении ФКУ Упрдор «Северо-Запад» находится автомобильная дорога А-181 «Скандинавия» до 10 км подъезда к МАПП «Брусничное» (до первого поста пограничного контроля на реке Малиновке), а также подъезды к МАПП «Светогорск», МАПП «Торфяновка».
Подписывайтесь на финскую "Фонтанку" в Facebook, "ВКонтакте" и Twitter, чтобы быть в курсе самых важных событий в Финляндии - и не только.