Депутаты петербургского ЗакСа предложат Госдуме закон о реновации в регионах. Не как в Москве

Проект федерального закона о реновации жилищного фонда в российских регионах утвердили депутаты петербургского парламента в первом чтении на заседании 6 марта. Авторами документа выступили Денис Четырбок, Оксана Дмитриева, Сергей Трохманенко, Александр Ходосок и Андрей Васильев.

Инициатива предполагает возможность привлечь к расселению не пригодных для жилья домов бюджетные средства – на основании государственно-частного партнерства. Сегодня в Северной столице программа развития заселенных территорий (РЗТ) реализуется за счет инвесторов. Также законодатели предложили решить проблему стартовых пятен – территорий, на которых застройщик возводит первый дом, в который будут переселять горожан из ветхого жилья. В настоящее время в городе на Неве, в отличие от Москвы, жителям сносящихся домов нельзя дать новое жилье за пределами квартала. В документе прописано, что нанимателям предлагается предоставлять равнозначные жилые помещения, которые должны соответствовать стандартам и требованиям, установленным законодательством.

Объектом реновации, согласно проекту, может стать не только отдельное жилое здание, но и целый квартал или микрорайон. С инициативой о включении здания в программу реновации, говорится в тексте, могут выступить как жители, так и инвестор. Для включения в программу РЗТ необходимо получить согласие 70% собственников и проживающих.

Как заявили авторы документа, ранее в Госдуму уже был внесён законопроект, который позволяет регионам запускать собственные программы реновации жилищного фонда. Однако, по мнению петербургских депутатов, этот документ клонирует законодательство о реновации Москвы и содержит ряд существенных пробелов.

По итогам 10 лет действия программа РЗТ в Петербурге выполнена всего на 3,5%. Продлевать инвестиционные договоры застройщикам пришлось в суде. «СПб Реновация» выиграла иск, однако в ноябре кассационную жалобу на решение подала Федеральная антимонопольная служба. «Воин-В» до сих пор продолжает судиться. Комитет имущественных отношений и инвестор подписали мировое соглашение, однако утвердить его отказался суд. Дело теперь рассмотрит Верховный суд.