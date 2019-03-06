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Бизнес
06.03.2019 11:55
Печать

Более 8 тысяч рекламных конструкций в Петербурге может пойти под снос. Виноват новый дорожный ГОСТ

95% рекламных конструкций в Петербурге могут пойти под снос с 1 июля 2019 года, если вступит в силу ГОСТ, устанавливающий требования к состоянию дорог и улиц (Р 50597-2017). Об этом 6 марта сообщил «Фонтанке» глава комитета по печати города Сергей Серезлеев. Всего в Петербурге 8,5 тысячи афишных стендов и рекламных щитов.

Согласно правилам, проезжая часть дорог и улиц, тротуары, разделительные полосы и обочины в населенных пунктах «должны быть без посторонних предметов, в том числе предметов, не относящихся к элементам благоустройства (рекламные конструкции любого вида)». Такие посторонние предметы необходимо удалить в течение двух часов с того момента, как их обнаружили.

ГОСТ вступил  в силу в сентябре 2018 года, но после протеста участников рекламного рынка его действие для рекламных щитов было приостановлено до 1 июля 2019 года. Однако корректировки в документ так и не были внесены.

Как сообщает РБК, Национальная ассоциация визуальных коммуникаций, объединяющая операторов наружной рекламы Russ Outdoor, Gallery, «Лайса», «Постер» и других, обратилась к вице-премьеру Дмитрию Козаку с просьбой устранить противоречия между данным стандартом и другим ГОСТом (52044-2003), регулирующим  наружную рекламу на автомобильных дорогах. Последний дает право на размещение конструкций. 

По словам Сергея Серезлеева, сейчас схема размещения наружной рекламы Северной столицы приведена в соответствие с профильным ГОСТом. «Мы рассчитываем принять участие в заседании технического комитета Росстандарта, где представим результаты нашего исследования, которое легло в основу рекламного ГОСТа. Надеемся, после этого будут внесены необходимые корректировки», – сказал он.

Ранее из-за дорожного ГОСТа под угрозой сноса также оказались киоски и ларьки, но Росстандарт дал разъяснения, что не считает их посторонними предметами.

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