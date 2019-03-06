«Уберите слова-паразиты, дайте конкретику!» Депутаты Госдумы впервые отказались слушать доклад министра

Речь министра экономразвития России Максима Орешкина была прервана в Госдуме во время «Правительственного часа» на заседании 6 марта. Депутаты отказались слушать доклад «О приоритетах социально-экономического развития РФ на среднесрочную перспективу и о ходе реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"».

Выступление министра «зарубил» спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Он посоветовал чиновнику научиться публичным выступлениям и призвал в следующий раз лучше готовиться. Свои претензии высказал и лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский.

«Вячеслав Викторович, нам надо чаще [критиковать выступление], если выступление министра [депутатов] не удовлетворяет, то переносить, и все, чего его жалеть? Максим Станиславович [Орешкин], на будущее вам, слушайте зал, через пять минут после начала вашего выступления зал начал заниматься своими делами. <…> Мы хотим услышать конкретно, что происходит с экономикой, вы не должны нам говорить, что «вот мы считаем», «вот мы достигли», уберите слова-паразиты! Дайте конкретику!» — заявил Жириновский.

В итоге Володин перенёс выступление Орешкина на конец марта или начало апреля.