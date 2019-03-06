Доллар не по 64, а по 66. Минэкономразвития сгустило тучи в прогнозах по курсу рубля

Министерство экономического развития РФ ухудшило прогноз по курсу рубля на 2019 год. Доллар может стать дороже сразу на два рубля. Как пишет RNS, об этом 6 марта заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин во время правительственного часа в Госдуме.

«Оценку курса мы делаем чуть слабее относительно предыдущего прогноза. Ожидаем на уровне 66 рублей за доллар в среднем за год. Это связано скорее с изменениями в паре евро – доллар, чем с какими-то внутренними факторами», – подчеркнул Орешкин.

Ранее в прогнозах ведомства ожидался среднегодовой курс на уровне 63,9 рубля за доллар США. В 2020 – 2021 годах чиновники теперь ждут доллар по 67,2 – 67,8 рубля. Нефть Urals, по прогнозам Минэкономразвития, тоже подешевеет в 2019 году с 63,4 до 62,8 доллара за баррель.