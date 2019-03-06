Уснувший водитель «ЗИЛа» на Ставрополье уничтожил минивэн с пассажирами из Азербайджана

Шесть человек погибли и четверо пострадали в результате аварии, случившейся утром 6 марта на федеральной автодороге «Кавказ» в Кочубеевском районе Ставропольского края.

Как информирует краевое СУ СК, столкнулись «ЗИЛ» и пассажирский минивэн «Мерседес Вито», который вёз пассажиров из Азербайджана в Москву. В салоне находились восемь пассажиров и водитель.

По данным ГИБДД, столкновение было лобовым. По предварительной версии, водитель «ЗИЛа» уснул за рулём и выехал на встречную полосу. Сопутствующей причиной аварии, считают в ГИБДД, стало отсутствие осевого ограждения, разделяющего транспортные потоки разных направлений.

Видео: YouTube/ГТРК 'Ставрополье' ВЕСТИ Ставропольский край

Погибли шесть человек. Четверо, в том числе водитель «ЗИЛа», госпитализированы.

«На момент аварии в «Мерседесе» находились 8 человек – предположительно все – граждане Азербайджана. На месте происшествия погибли 4 человека. Еще двое скончались в карете скорой помощи по пути в больницу, – сообщает «Ставрополь поиск». – За рулем полуфургона находился житель Краснодарского края».

«Живая Кубань» пишет, что погибли пятеро граждан Азербайджана и один житель Кубани.

«По данному факту Кочубеевским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю проводится проверка, в ходе которой будут установлены обстоятельства оказания транспортных услуг по перевозке пассажиров в транспортном средстве и проверено их соответствие на предмет безопасности для жизни и здоровья граждан», – отмечается в сообщении СУ СК.