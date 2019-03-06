По санкционному счету. Сможет ли Алексей Мордашов возместить провал «Силовых машин» за счет потребителей электроэнергии

Петербургское предприятие «Силовые машины», на котором трудятся больше семи тысяч человек, несет беспрецедентные убытки в десятки миллиардов рублей. Владелец, бизнесмен Алексей Мордашов, похоже, вынужден поддерживать жизнь компании вливаниями из прибыли заводов «Северстали».

Алексей Мордашов//Александр Миридонов/Коммерсантъ

Эксперты полагают, что «Силовым машинам» остается надеяться на оплату заказчиками старых контрактов и госпрограмму модернизации электростанций на деньги потребителей.

Крупнейший российский производитель оборудования для электростанций ПАО «Силовые машины» опубликовало финансовую отчетность за прошлый год в начале марта. Из отчетности следует, что за год у компании в два раза упала выручка, с 53 до 26 млрд рублей. Чистые убытки более чем дважды перекрыли выручку и составили 52 млрд рублей.

На пути ко дну

«Силовые машины» начали уходить в минус в 2016 году, впервые за десять лет. Тогда убыток составил 6 млрд рублей при выручке в 48 млрд. Менеджмент в начале 2017 года объяснял происходящее срывом выгодных иностранных заказов и изменением курса валют. А поскольку строительства новых атомных и гидроэлектростанций на территории страны не ожидается, говорил тогда директор по экономике и финансам «Силовых машин» Вадим Чечнев, понадобится два-три года, чтобы благодаря иностранным заказам снова выйти в плюс. Представители «Силовых машин» неоднократно выражали надежду, что государство поможет найти рынок сбыта для турбин, самого выгодного продукта петербургского предприятия.

ПАО «Силовые машины» почти на 100% контролируется бизнесменом Алексеем Мордашовым через ООО «Севергрупп». Компании группы сгенерировали за последний отчетный год 109 млрд чистой прибыли. При этом самая крупная компания Алексея Мордашова, ПАО «Северсталь», показала за тот же период выручку 528 млрд и прибыль 129 млрд рублей.

Многомиллиардные убытки «Силовых машин» покрываются именно за счет «Севергрупп». Летом группа вложила в капитал ПАО 30 млрд рублей, а 7 февраля этого года приняла решение о новой докапитализации, еще на 35 млрд рублей.

При этом заказчики «Силовых машин» накопили огромные остатки торговой задолженности на 42,5 млрд рублей, подчеркивают независимые аудиторы из KPMG International в отзыве на финансовую отчетность, и еще на 45,2 млрд рублей отложенной задолженности по частично выполненным контрактам. Есть риск, что все эти деньги не будут возмещены, оговаривают аудиторы, так как главные заказчики — это «электрогенерирующий сектор, где ряд компаний испытывает финансовые трудности».

Потратились на инвестиции

В «Силовых машинах» безрадостные финансовые результаты сейчас объясняют сложившейся внешней конъюнктурой и тем, что в ожидании госпрограммы модернизации теплоэнергетики главные заказчики – владельцы электростанций – притормозили инвестпрограммы.

Многомиллиардные вливания головной компании холдинга Алексея Мордашова позволили погасить 12 млрд рублей займов и кредитов, а также увеличить инвестиционную программу. Вопреки всем убыткам «Силовые машины» собираются в 2019 году потратить на вложения в новые проекты 11 млрд рублей – это вчетверо больше потраченного за прошлый год.

«В непростой для компании период приняты меры, направленные на сокращение издержек, развитие новых продуктов и клиентского сервиса», – сказали «Фонтанке» в компании. По словам собеседника «Фонтанки», положительного эффекта от предпринятых мер ждут уже в этом году.

«Для крупных энергопроектов, в которых участвуют «Силовые машины», свойственны длительные сроки реализации, из-за чего циклы финансирования могут быть сильно разнесены во времени, – объясняет специфику рынка эксперт-аналитик АО "ФИНАМ" Алексей Калачев. – К тому же при появлении угроз задержки завершения проекта компании необходимо формировать финансовые резервы. Поэтому динамика результатов может «скакать» от года к году».

Аудиторы констатируют у «Силовых машин» убыточные договоры. Обязательства по ним оценены в 22 млрд рублей, подчеркивает KPMG.

Есть у «Силовых машин» и откровенно сомнительные проекты. К примеру, пока не сумел доказать свою эффективность проект «ЭМАльянс». «В 2018 году балансовая стоимость инвестиции в АО «ЭМАльянс» превысила расчетную возмещаемую стоимость, и компания признала убыток от обесценения в сумме 3,4 млрд рублей», – пишут аудиторы. При этом энергомашиностроительный гигант избавляется от некоторых зарубежных проектов. Так, в прошлом году компания продала свои активы в Колумбии и Бразилии.

«Тяньвань», «Сюйдапу» и санкции

У «Силовых машин» есть шанс выправить свое положение, констатируют эксперты.

Петербургское предприятие является одним из главных подрядчиков Росатома, главного заказчика строительства атомных электростанций в 22 странах мира, напоминает начальник аналитического отдела инвестиционной компании "ЛенМонтажСтрой" Дмитрий Кумановский.

«Если в 2016 году портфель заказов «Силовых машин», в основном иностранных, составлял $5,5 млрд, – приводит данные аналитик, – то по итогам 2018 года портфель вырос до $6 млрд. То есть благодаря Росатому компания успешно отрабатывает заказы на иностранных рынках».

Кроме того, у предприятия есть шанс получить новые контракты от китайских заказчиков: стоимость услуг российских производителей дешевле, чем западных, убеждает Дмитрий Кумановский.

В середине нулевых «Силовые машины» поставляли оборудование для АЭС «Тяньвань». В 2018 году Росатом выиграл контракт на два новых блока этой станции плюс два энергоблока еще одной АЭС, "Сюйдапу". Турбины и турбогенераторы для энергоблоков, прогнозируют эксперты, будет делать петербургская компания. Китайцы должны выплатить за модернизацию этих АЭС около $10 млрд — до 2028 года.

Правда, иностранные проекты «Силовых машин» омрачены проблемами из-за санкций США. Именно их в компании называют «сложившейся внешней конъюнктурой», говорят эксперты.

В санкционный список SDN List петербургское предприятие попало после скандала с поставками в Крым двух газовых турбин совместного предприятия «Силовых машин» и германской Siemens «Сименс технологии газовых турбин» (доля российского ПАО — 35%) с заводом под Петербургом.

В результате под ударом оказались связи с зарубежными контрагентами. Хотя в основном компания участвует в проектах в развивающихся странах, но и здесь не все гладко.

В октябре прошлого года начались проблемы при реализации проекта ТЭС «Лонг Фу-1» во Вьетнаме стоимостью $930 млн.

«Компания должна была выплатить штрафы до 10% от стоимости проекта за то, что не укладывалась в сроки. И пока вьетнамские банки не придумают схему взаиморасчетов с компанией, находящейся под санкциями, ПАО «Силовые машины» будут и дальше испытывать сложности», – говорит эксперт консалтинговой компании «Международный финансовый центр» Гайдар Гасанов. «Силовые машины» успели заплатить подрядчикам порядка $505 млн, а от заказчиков получили лишь $253 млн, отмечает эксперт.

Господдержка за счет потребителей

В сложившейся ситуации петербургскому предприятию имеет смысл рассчитывать на поддержку государства. Прошлой весной, сразу после санкционного скандала, Алексей Мордашов прямо попросил помощи у президента и правительства. Осенью стало известно, что федеральный бюджет собирается перечислить компании 3 млрд рублей на разработку высокомощной отечественной газовой турбины.

Решение о докапитализации на 35 млрд рублей главным акционером в лице «Севергрупп» было принято, возможно, как раз как предварительное условие получения денег от государства или госбанка, полагает ведущий аналитик ООО «Эксперт Плюс» Мария Сальникова. «Рассчитывать на господдержку в условиях санкций можно, и более того, компании жизненно необходимо этой поддержки добиваться», – настаивает аналитик.

Такой мерой господдержки может стать многомиллиардная национальная программа по развитию атомных станций, которую сейчас лоббирует Росатом.



«Сейчас обсуждаются способы финансирования, озвучена версия оплаты за счет крупных потребителей электроэнергии», – говорит аналитик «ЛМС» Дмитрий Кумановский.

Еще более реальный способ компенсировать потери — участие в госпрограмме модернизации теплоэлектростанций объемом от 1,5 до 8 трлн рублей. https://www.fontanka.ru/2019/02/13/042

В стране нет энергодефицита, и продавить новую программу строительства электростанций вряд ли удастся, рассуждает эксперт-аналитик «Финам» Алексей Калачев. Но есть запрос на обновление устаревшего оборудования ТЭЦ, котлов, турбин, перевод генерации с угля на газовое топливо. «Видимо, с расчетом на эти перспективы «Севергрупп» и стоящий за ними Алексей Мордашов готовы вкладывать средства для сохранения компетенций и развития «Силовых машин», – считает Алексей Калачев.

Только крупные потребители электроэнергии не рады перспективе оплачивать труд семи с половиной тысяч рабочих «Силовых машин» и Алексея Мордашова.

Петербургское предприятие может рассчитывать в рамках госпрограммы модернизации теплоэлектростанций на особые условия, говорят в ассоциации «Сообщество потребителей энергии». В ассоциацию входят компании, суммарно охватывающие половину общего объёма промышленного электропотребления в России: дочки ТНК-BP и «Роснефти», «Сибур», «Пивоваренная компания «Балтика» и другие.



«Для российских инновационных проектов, которым должна стать первая высокомощная российская газовая турбина «Силовых машин», государство предусмотрело отсутствие штрафов за задержку ввода в строй реконструированных ТЭЦ, а это значит, – рассуждает заместитель директора ассоциации Валерий Дзюбенко, – осваивать триллионы за счет потребителей можно бесконечно».

Алексей Дмитриев, специально для "Фонтанки.ру"