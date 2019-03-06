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06.03.2019 12:36
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«Ленэнерго» на связи TETRA

«Ленэнерго» на связи TETRA

предоставлено компанией "Radiotel"

АО «РадиоТел-СПб» заключило трехлетнее соглашение с ПАО «Ленэнерго». Подписание стало продолжением многолетнего сотрудничества компаний, которое началось еще в 2011 году.

ПАО «Ленэнерго» давно и эффективно сотрудничает с «РадиоТел-СПб». Сотрудники энергетического предприятия обеспечены подвижной транкинговой связью TETRA на территории Санкт-Петербурга и пригородов. С 2019 года перечень оказываемых услуг в рамках договора увеличился, теперь «РадиоТел-СПб» обеспечит работу оборудования радиосвязи на базе цифровых стандартов TETRA в особых условиях подготовки и проведения тренировок, соревнований и общественных мероприятий.

На решение о расширении сотрудничества повлияли преимущества стандарта TETRA. Первое преимущество – моментальное (не более 0,3 секунды!) установление вызова. Помимо высокой скорости соединения, требуется гарантированная доступность голосовых каналов: абонент сети предприятия не услышит «сеть занята». Третий момент – это безопасность данных, любое несанкционированное подключение в сетях данного вида технологически невозможно.

Сеть оперативной радиосвязи на базе стандарта TETRA позволяет организовать бесперебойное взаимодействие между сотрудниками крупного предприятия, минуя сети сотовой связи. Профессиональная радиосвязь обеспечивает не только поддержку индивидуальных вызовов (с радиостанции на радиостанцию), но и дает возможность передачи голосового сообщения группе людей одновременно. Также в оперативной связи может быть организована передача коротких информационных и статусных сообщений.

Качественная спецсвязь повышает эффективность работы предприятия – как в повседневной работе, так и в любой чрезвычайной ситуации, например, при взаимодействии аварийных и экстренных служб.

Руководство петербургской энергетической компании подтверждает, что использование оперативно-технологической радиосвязи – обязательное условие для улучшения взаимодействия между собственными сотрудниками. Не менее значима возможность оперативного взаимодействия с дежурными аварийными службами Петербурга, включая дежурную службу аппарата губернатора Северной столицы, которые также используют связь TETRA для управления в режиме чрезвычайных ситуаций.

– В 2011 году «Ленэнерго» поставил перед нами задачу обеспечить надежную радиосвязь между всеми оперативно-выездными бригадами с диспетчерскими центрами, – рассказывает коммерческий директор АО «РадиоТел-СПб» Евгений Аксёнов. – Мы обеспечили компанию стационарными и портативными радиостанциями, установили их в помещениях и на автомобилях, настроили оборудование, предоставили связь. Первоначально заключали контракты на год, а сейчас уже второй раз подписываем трехлетнее соглашение. По нему мы, кроме всех ранее поставленных задач, обеспечим компанию надежной радиосвязью на особых мероприятиях.

Ежегодно в Петербурге проходит Международный экономически форум. Здания «Экспо-Форума» сами по себе очень сложны для обеспечения бесперебойной связью. Там есть подвальные помещения, огромные выставочные залы. «Ленэнерго» принимает активное участие в международном мероприятии по предоставлению бесперебойного электропитания на площадках. Их оборудование находится в том числе и в подвальных помещениях. В планах «РадиоТел-СПб» – установить на всей территории «Экспо-Форума» ретрансляторы и предоставить им качественную радиосвязь. Такие же задачи поставлены перед нами на грядущем Арктическом форуме и других крупных мероприятиях, где участвует «Ленэнерго».

СПРАВКА

«РадиоТел-СПб» обеспечивает радиосвязью цифрового стандарта TETRA не только ПАО «Ленэнерго». Многолетними партнерами и клиентами компании являются компания «Росатом», администрация Санкт-Петербурга, «Скорая помощь», МЧС по Петербургу, «Петербурггаз», «Теплосеть СПб», ГУП «ТЭК», «Ленсвет» и многие другие организации, для которых важен вопрос оперативной и гарантированной передачи критически важной информации. 

«РадиоТел-СПб» – федеральный оператор услуг профессиональной радиосвязи стандарта TETRA. Гарантированное качество и доступность услуг обеспечивается за счет использования собственных выделенных сетей транкинговой связи (оперативная радиотелефонная связь с почти мгновенным соединением между рациями). Помимо оказания операторских услуг, Компания специализируется на создании комплексных систем и сетей, предназначенных для решения критически важных задач: оперативной связи и диспетчеризации, экстренного оповещения, а также управления в кризисных ситуациях.

 

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