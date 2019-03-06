«Нет такой обязанности - выделять средства на питание детей». Во Владимире чиновница предложила родителям младшеклассников самим кормить детей

Глава департамента образования Владимирской области считает, что именно родители должны покупать и готовить еду для своих отпрысков, а на учебные заведения и власть ложится забота об «обеспечении условий». Так она обосновала непопулярное решение об отмене бесплатных завтраков для учеников 1 – 4-го классов.

«Организация питания детей — ответственность родителя, а что является ответственностью образовательной организации? Обеспечение условий для организации питания», – поделилась своими мыслями Ольга Беляева во время пресс-конференции.

По ее словам, школа должна обеспечить наличие кухни и нанять поваров, а вот за доставку, покупку и приготовление продуктов отвечают родители.

«Нет такой обязанности ни у органов местного самоуправления, ни у департамента образования, ни у школы выделять средства на питание детей», – подчеркнула глава регионального департамента образования. Она рассказала, что в бюджет деньги были заложены только на «частичную компенсацию», а кормить бесплатно учеников начальных классов – «не обязанность, это помощь».

Беляева указала, что такая позиция полностью законна. По ее оценке, в данный момент у муниципальных образований появились «новые темы», на которые тратятся бюджетные средства, поэтому вопрос питания отошел на второй план.

По данным местного издания «ПроВладимир», бесплатные завтраки для всех младшеклассников решили убрать при составлении бюджета на 2019 год. При этом социальную помощь продолжили оказывать адресно, например для детей из малообеспеченных семей. Остальным младшеклассникам чиновники решили компенсировать 20 рублей ежедневно, что составляет половину владимирского школьного завтрака.

Напомним, что это не первый раз, когда спорные высказывания российских чиновниц вызывают большой резонанс. Так, осенью 2018 года министр труда и занятости Саратовской области Наталья Соколова заявила, что 3,7 тысячи рублей вполне достаточно «для минимальных физиологических потребностей», и отметила, что «макарошки стоят всегда одинаково». В ноябре руководитель департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких на встрече с волонтерами сказала, что государство «ничего не должно» подрастающему поколению. «Государство не просило вас рожать», – заявила она. Обе чиновницы покинули свои посты. 24 января 2019 года спикер Новгородской областной думы Елена Писарева подверглась критике за скандальное заявление о том, что матери, родившей после 30 лет, «деньги уже не нужны, а нужен малыш, которого она будет любить». Так чиновница прокомментировала областной закон, по которому устанавливаются выплаты в 100 тысяч рублей за первенца для женщин не старше 29 лет. В конце января также отличилась глава департамента управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края Екатерина Четошникова, которая назвала завышенными требования учителей, которые не хотят получать 9 тысяч рублей.

Неоднократно предпринимались и попытки как-то повлиять на словоохотливых чиновников. Так, председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил создать своеобразную доску позора с неоднозначными высказываниями народных избранников. Депутат от фракции КПРФ в Госдуме ФС РФ Сергей Казанков, в свою очередь, подготовил проект закона, который предусматривает административное наказание за «оскорбительное и неуважительное отношение к избирателям» со стороны чиновников.

«Фонтанка» предложила своим читателям помочь Володину собрать цитаты депутатов для «доски позора».