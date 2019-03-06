18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

-7°C
/ Завтра: -1
$ 65.84р
74.42р
13:59 06.03.2019
Расширенный поиск

Общество
06.03.2019 11:12
Печать

«Нет такой обязанности - выделять средства на питание детей». Во Владимире чиновница предложила родителям младшеклассников самим кормить детей

Глава департамента образования Владимирской области считает, что именно родители должны покупать и готовить еду для своих отпрысков, а на учебные заведения и власть ложится забота об «обеспечении условий». Так она обосновала непопулярное решение об отмене бесплатных завтраков для учеников 1 – 4-го классов. 

«Организация питания детей — ответственность родителя, а что является ответственностью образовательной организации? Обеспечение условий для организации питания», – поделилась своими мыслями Ольга Беляева во время пресс-конференции. 

По ее словам, школа должна обеспечить наличие кухни и нанять поваров, а вот за доставку, покупку и приготовление продуктов отвечают родители.  

«Нет такой обязанности ни у органов местного самоуправления, ни у департамента образования, ни у школы выделять средства на питание детей», – подчеркнула глава регионального департамента образования. Она рассказала, что в бюджет деньги были заложены только на «частичную компенсацию», а кормить бесплатно учеников начальных классов – «не обязанность, это помощь».

Беляева указала, что такая позиция полностью законна. По ее оценке, в данный момент у муниципальных образований появились «новые темы», на которые тратятся бюджетные средства, поэтому вопрос питания отошел на второй план. 

По данным местного издания «ПроВладимир», бесплатные завтраки для всех младшеклассников решили убрать при составлении бюджета на 2019 год. При этом социальную помощь продолжили оказывать адресно, например для детей из малообеспеченных семей. Остальным младшеклассникам чиновники решили  компенсировать 20 рублей ежедневно, что составляет половину владимирского школьного завтрака. 

Напомним, что это не первый раз, когда спорные высказывания российских чиновниц вызывают большой резонанс. Так, осенью 2018 года министр труда и занятости Саратовской области Наталья Соколова заявила, что 3,7 тысячи рублей вполне достаточно «для минимальных физиологических потребностей», и отметила, что «макарошки стоят всегда одинаково». В ноябре руководитель департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких на встрече с волонтерами сказала, что государство «ничего не должно» подрастающему поколению. «Государство не просило вас рожать», – заявила она. Обе чиновницы покинули свои посты. 24 января 2019 года спикер Новгородской областной думы Елена Писарева подверглась критике за скандальное заявление о том, что матери, родившей после 30 лет, «деньги уже не нужны, а нужен малыш, которого она будет любить». Так чиновница прокомментировала областной закон, по которому устанавливаются выплаты в 100 тысяч рублей за первенца для женщин не старше 29 лет. В конце января также отличилась глава департамента управления молодежной политики и реализации программ общественного развития  Алтайского края Екатерина Четошникова, которая назвала завышенными требования учителей, которые не хотят получать 9 тысяч рублей. 

Неоднократно предпринимались и попытки как-то повлиять на словоохотливых чиновников. Так, председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил создать своеобразную доску позора с неоднозначными высказываниями народных избранников. Депутат от фракции КПРФ в Госдуме ФС РФ Сергей Казанков, в свою очередь, подготовил проект закона, который предусматривает административное наказание за «оскорбительное и неуважительное отношение к избирателям» со стороны чиновников.

«Фонтанка» предложила своим читателям помочь Володину собрать цитаты депутатов для «доски позора».

 

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
АО «Строительный трест»
06.03.2019 13:18

ЖК «Новое Купчино» аккредитован еще одним банком

Газпромбанк выдал ипотечную аккредитацию на покупку квартир в жилом комплексе «Новое Купчино» на пересечении Малой Бухарестской улицы и Дунайского проспекта.
предоставлено компанией "Radiotel"
06.03.2019 12:36

«Ленэнерго» на связи TETRA

АО «РадиоТел-СПб» заключило трехлетнее соглашение с ПАО «Ленэнерго». Подписание стало продолжением многолетнего сотрудничества компаний, которое началось еще в 2011 году.
Инвестиционно-строительная компания «Отделстрой»
06.03.2019 11:54

Введена в эксплуатацию 5-я очередь «Нового Оккервиля»

Инвестиционно-строительная компания «Отделстрой» получила разрешение на ввод в эксплуатацию 5-й очереди жилого комплекса «Новый Оккервиль». В апреле начнется процесс передачи ключей дольщикам.
Setl Group
05.03.2019 13:59

Setl Group – лидер по объему текущего строительства в Петербурге

Холдинг Setl Group опередил всех конкурентов и в марте 2019 года стал лидером по объему текущего строительства в Санкт-Петербурге. Рейтинг опубликован на официальном сайте Единого реестра застройщиков
предоставлено компанией ARKAN
05.03.2019 13:15

Попытка угона на парковке магазина не состоялась

Вчера в 19:41 на парковке магазина на Лиговском проспекте пытались угнать автомобиль Skoda Yeti.
автор Поташко Д. А.
05.03.2019 13:08

"В бой идут одни старики", или Новые битвы на Рубинштейна

В городе на Неве новые войны жителей и баров на Рубинштейна
АО «Строительный трест»
05.03.2019 12:52

Новая школа в коттеджном поселке «Небо»

1 сентября 2019 года в комплексе коттеджей и таунхаусов «Небо», построенном компанией «Строительный трест» в поселке Кузьмоловский Ленинградской области, откроется английская школа.
ПАО «Группа ЛСР»
05.03.2019 12:37

В марте «Группа ЛСР» запустит продажи квартир сразу в десяти новых домах

«Группа ЛСР» значительно увеличивает предложение и объявляет месяц новинок. В марте компания начинает продажи квартир в десяти новых домах. Масштабные проекты, популярные районы, большой выбор планировок. Следите за новостями и выбирайте свой идеальный вариант!
«Аквилон Инвест»
05.03.2019 12:36

«Аквилон Инвест» презентовал чистовую отделку в готовых квартирах

Строительно-инвестиционный холдинг «Аквилон Инвест» представил варианты готовой чистовой отделки от застройщика в сданном ЖК «КосмосSTAR». Отделка в доме выполняется в двух цветовых решениях «Ваниль» и «Шоколад».
shutterstock.com
05.03.2019 10:33

«Ты узнаешь его из тысячи»: Яндекс.Такси будет присылать пользователям досье водителя перед поездкой

Теперь выбирать таксиста можно по фото в мобильном приложении.
фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
04.03.2019 17:44

Масленичный разгуляй в Образцовых кварталах

10 марта в 12:00 Масленичный разгуляй захватит жителей «Образцовых кварталов» и всех гостей праздника! Застройщик малоэтажных комплексов «Терминал-Ресурс» приглашает на встречу весны.
Фото предоставлено Yota
04.03.2019 17:33

Yota запустила продажи своих продуктов в «М.Видео»

Теперь продукты Yota доступны для покупки во всех магазинах «М.Видео». В розничной сети будет представлена вся линейка продуктов Yota: SIM-карты для смартфона, SIM-карты для планшета, модемы и роутеры.