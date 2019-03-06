Мужчина совершил самоподжог у здания белгородской администрации

В Белгороде мужчина попытался сжечь себя у здания областной администрации. Об этом 6 марта пишет «Белпресса».

По данным издания, сам инцидент произошел вечером накануне, 5 марта. Около 22:30 к зданию администрации подошел мужчина, облил себя горючей жидкостью и поджег. Полицейские, дежурившие неподалеку у драмтеатра, сбили огонь с мужчины. Его госпитализировали, по предварительным данным, с небольшим ожогом тела.

«Состояние поступившего с ожогами пациента средней тяжести, стабильное. Угрозы жизни нет. В настоящее время пациент находится в ожоговом центре областной клинической больницы Святителя Иоасафа», – рассказала замначальника регионального департамента здравоохранения и соцзащиты населения Елена Андронова.

Известно, что мужчине 31 год. В областном правительстве подчеркнули, что обращений от него к ним не поступало, так что причины, вынудившие человека совершить самосожжение, неизвестны. Следственный комитет по Белгородской области проводит проверку происшествия.

В соцсетях отмечают, что пострадавший якобы был сиротой, который не мог получить жилплощадь.