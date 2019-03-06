ЕСПЧ обязал Россию выплатить компенсацию экс-губернатору Сахалина Хорошавину. Его арест обойдётся стране в 5 тысяч евро

Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин в Европейском суде по правам человека добился компенсации за свой арест по делу о коррупции. Соответствующее решение опубликовано в конце февраля, «Медиазона» обратила на него внимание 6 марта.

Страсбургский суд пришёл к выводу, что российские власти в отношении Хорошавина нарушили параграф 3 статьи 5 Европейской конвенции по защите прав и свобод человека. Он даёт заключённым под стражу право на судебное разбирательство в разумный срок либо освобождение до суда. Нарушение оценили в 5,1 тысячи евро.

Александра Хорошавина отправили в следственный изолятор в марте 2015 года. В июне он заявил, что будет жаловаться на незаконный арест и его последовательное продление в Европейский суд по правам человека. Бывшему губернатору вменили создание организованной преступной группы и взятки на 522 млн рублей. Во время следствия у него арестовали счета и имущество более чем на 1 млрд рублей, всё это пошло в доход государству.

В феврале 2018 года Хорошавина приговорили к 13 годам колонии и штрафу в 500 млн, а в июне веса его былому благосостоянию добавили новые эпизоды. Экс-чиновнику и его подельникам предъявили ещё 20 эпизодов взятки на миллионы рублей. Вину Хорошавин не признал.