Россиянин подделывал купюры по 2000 рублей при помощи мишуры

Жителя Подмосковья задержали за подделку недавно введенных в обращение купюр достоинством 2000 рублей. Находчивый россиянин вооружился мишурой, чтобы подделывать на банкнотах защитную ленту.

Как сообщила 6 марта официальный представитель МВД Ирина Волк, подозрительного покупателя сдала продавщица магазина в рабочем поселке Тума Рязанской области. Она заподозрила фальшивку и набрала телефон «02», сообщив приметы чужака и марку его машины. На выезде из поселка «Опель» уже встречали.

«При досмотре салона обнаружено 16 купюр достоинством 2000 рублей. На каждой из них имелась малозаметная надпись «не является платежным средством»», - рассказали в пресс-службе министерства.

28-летний житель Подмосковья к тому времени уже успел рассчитаться липовыми деньгами не только в торговых точках Тумы, но и в магазинах соседнего города Спас-Клепики. Еще шесть попыток оказались провальными.

Дальше был обыск арендованной квартиры. Там изъяли 1258 купюр и мишуру, которую подозреваемый наклеивал на свои изделия, чтобы сымитировать элементы защиты.

Россиянин арестован.

Новые купюры в 2000 рублей не являются популярными среди фальшивомонетчиков. В криминальной среде гораздо большей популярностью пользуются банктноты в 5000 рублей. Недавно «Фонтанка» рассказывала о задержанном в Петербурге фальшивомонетчике, который «дорабатывал» поддельные пятитысячные и начинял ими банкоматы.