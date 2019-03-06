Число ДТП в Ленобласти выросло вдвое, а в Петербурге – почти до 600. В страшной аварии под Зеленогорском пострадали трое

Число ДТП в Петербурге за сутки, 5 марта, приблизилось к шести сотням. Таких показателей не было с января.

Как сообщает 6 марта УГИБДД на своей странице «ВКонтакте», за вчерашний день в Петербурге зарегистрировано 593 ДТП, в том числе 10 с пострадавшими. Ранены были 11 человек, двое погибли (ночью таксист, влетевший в забор, а вечером пассажир «Форда», выскочившего на встречную полосу).

Ещё сложнее было в Ленинградской области: там аварий вдвое больше обычного – 145. Для сравнения: 4 марта в Петербурге Госавтоинспекция зафиксировала 569 ДТП, а в области только 67.

Погибший в Ленинградской области – это пешеход, сбитый «БМВ» под Гатчиной. Он умер в реанимации.

«Дежурный инспектор» «ВКонтакте» со ссылкой на ОГИБДД по Курортному району сообщает детали страшной аварии с «Фордом» на Зеленогорском шоссе. Напомним, в официальной информации УГИБДД сообщалось об одном пострадавшем, а очевидцы рассказывали о четверых. «Дежурный инспектор» пишет о трёх.

По предварительной версии, женщина 1986 года рождения, управляя автомобилем Ford, выехала на полосу встречного движения и совершила столкновение с Mitsubishi L200, который двигался во встречном направлении.

Водитель «Форда» получила тяжёлые травмы. Водитель «Митсубиши», мужчина 1958 года рождения, отказался от госпитализации; а его пассажирка, женщина 1957 года рождения, попала в больницу в состоянии средней степени тяжести. Погибший на месте пассажир «Форда» – мужчина 1984 года рождения. «Очень похоже, что муж водителя а/м Ford не был пристегнут», – отмечает «Дорожный инспектор».