Девятиэтажку в Магнитогорске, где рухнул подъезд, признали пригодной для жилья. Желающим обещают дать возможность переезда

Восемь подъездов дома в Магнитогорске, где в канун Нового года рванул газ, признаны пригодными для проживания. Таковы результаты строительной экспертизы, о которой 6 марта сообщили в правительстве Челябинской области.

Об этом пишет уральское издание Znak.com. Пресс-секретарь губернатора Челябинской области Дмитрий Федечкин уточнил, что официально документы от экспертной организации в правительство пока не поступали. Если дом признают пригодным для проживания, то в соответствии с поручением президента переселяться жильцы будут по желанию.

Ранее вокруг возможного признания уцелевших подъездов пригодными для жилья разгорелась дискуссия. Власти предлагали расселение, но половина населения многоэтажки отказалась. В ходе визита в Магнитогорск вице-премьера Виталия Мутко было объявлено, что, если дом будет признан пригодным для проживания, желающие смогут остаться. В правительстве Челябинской области пояснили, что не желающие жить дальше в полуразрушенном доме смогут воспользоваться компенсацией и купить жильё в любом городе России.

Девятиэтажный дом частично рухнул 31 декабря. Под завалами погибли 39 человек, 24 были спасены, шестерых достали из-под груды бетона. Поисково-спасательная операция длилась четыре дня. Основная версия трагедии – взрыв бытового газа. 18 января ответственность за произошедшее взяла на себя запрещённая в России террористическая организация «Исламское государство». Следственный комитет призвал террористам не верить.