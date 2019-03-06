Петербургский правозащитник Динар Идрисов стал жертвой налетчиков - его избили и отобрали телефон

Правозащитник Динар Идрисов снова стал жертвой нападения. На сей раз директора петербургского филиала благотворительного фонда «Русь сидящая» избили на улице, отобрав недорогой телефон.

По данным «Фонтанки», Идрисова ограбили ночью 6 марта в Невском районе. Как рассказал изданию охранник, к которому правозащитник обратился за помощью, около половины третьего активист подъехал к своему дому на проспекте Солидарности. Пока мужчина находился в машине и разговаривал по телефону, к нему подошли двое неизвестных, избили его и отняли недорогой смартфон «Нокиа». После этого к налетчикам присоединились ещё двое. Ущерб составил 4 тысячи рублей.

Сам Идрисов обратился в Александровскую больницу с сотрясением, закрытой черепно-мозговой травмой и гематомами. После осмотра его отпустили на амбулаторное лечение.

Напомним, на Динара Идрисова нападали в январе 2018 года во время протеста оппозиции. По его словам, во время марша активистов он зашёл в подъезд дома на углу Тверской и Одесской улиц, чтобы заснять происходящее с верхней точки. После того как жильцы отказались впускать фотографа в квартиры, он вернулся на первый этаж, где стояли трое неизвестных, которые его и избили. Тогда врачи диагностировали у правозащитника перелом левой скулы, гематому височной области, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга. Сломанной оказалась и левая рука.