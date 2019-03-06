В Петербурге на войну с сугробами вывели 800 спецмашин. Работу дорожников подгоняет скорое потепление

Разгул стихии над Петербургом увеличил высоту снежного покрова на 15, а в некоторых местах почти на 20 сантиметров. Основное собрали в сугробы, но на снегоплавильные пункты пока отправили не всё. Тем временем синоптики обещают, что потепление близко.

За работой дворников 6 марта понаблюдал фотокорреспондент «Фонтанки». Пройти в центре можно — самые людные тротуары расчищены, но на газонах продолжают расти сугробы из вчерашнего снега. В комитете по благоустройству Смольного уточнили, что только за последние сутки в городе местами выпало до 20 см осадков, хотя больше 15 не ждали (по информации синоптика центра «Фобос» Михаила Леуса, это почти 40% от нормы марта).

Выпавшее накануне в основном сметали и расчищали. 45 тысяч кубометров с улиц вывезли, и сегодня работы продолжаются. Погрузчики и самосвалы собираются направить на правый берег Невы, на юг, в Пушкин и Колпино, а также в исторический центр. Всего в уборке городских улиц задействуют 800 спецмашин и 1000 работников ручного труда.

По данным синоптиков, день среды новой работы дорожникам едва ли добавит. Зато в четверг снова обещают снег, местами переходящий в дождь, который продержится как минимум до 8 марта. При этом температура, рухнувшая в минус в конце зимы, идёт вверх. Лёгкий плюс днём обещают уже завтра, а к концу недели не будет и ночных заморозков.

5 марта серьезный снегопад обрушился на город второй раз с начала весны. За два дня петербуржцы успели пожаловаться на сугробы через Интернет почти 200 раз. О провалах с уборкой пишут и читатели «Фонтанки». Неудовольствие вызвали, например, нерасчищенные тротуары на проспекте Непокорённых. Поскальзываясь и пробираясь через занесённый снегом участок, следов уборки горожане разглядеть не смогли.