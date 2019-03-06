ГУДП «Центр» заплатит полмиллиона петербуржцу, упавшему на тротуаре у «Технологического института»

Полмиллиона рублей заплатит дорожное предприятие Петербурга пешеходу, упавшему на скользком тротуаре.

Как сообщает 6 марта прокуратура города, сам случай, легший в основу судебного разбирательства, относится еще к прошлой зиме. В декабре 2017 года на тротуаре на 5-й Красноармейской улицы пешеход поскользнулся и упал, получив травмы. Он решил наказать дорожников, допустивших, по его мнению, такое опасное состояние дорожки, и обратился в суд за компенсацией морального вреда. Местный житель выставил ГУДП «Центр» счет в 700 тысяч рублей.

Мужчина выиграл 500 тысяч, но дорожное предприятие подало апелляцию. Санкт-Петербургский городской суд оставил решение первой инстанции в силе.

Ранее «Фонтанка» рассказывала о том, как возместить ущерб, полученный из-за нерадивых уборщиков снега и льда.