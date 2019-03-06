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Общество
06.03.2019 09:54
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Северная Корея начала восстанавливать ракетный полигон, который обещала демонтировать после саммита с США. Работы засекли со спутника

Северная Корея начала восстановительные работы на ракетном полигоне Сохэ (или Тончхан-ни) на западе страны. Об этом 6 марта сообщили эксперты из центра Beyond Parallel и группы 38 North, проанализировав спутниковые снимки, сделанные спустя два дня после саммита Трампа и Ким Чен Ына.

По заявлениям специалистов, КНДР восстановила часть стартовой площадки для запуска ракет, хотя в прошлом году, после первого саммита с США, обещала полностью демонтировать этот объект.

Спутниковые снимки оказались в распоряжении экспертов из исследовательской группы 38 North, которая базируется в Вашингтоне. Организация собирает и анализирует информацию о КНДР. Агентство Reuters пояснило, что фотографии объекта показывают, что восстановительные работы на стартовой площадке полигона производились где-то между 16 февраля и 2 марта.​

Аналогичные фотографии есть у исследователей из американского аналитического центра Beyond Parallel, который спонсируется Центром стратегических и международных исследований. Снимки восстановительных работ на полигоне, по данным специалистов Beyond Parallel, были сделаны 2 марта.

Один из специалистов Beyond Parallel в комментарии NBC News пояснил, что ​деятельность на ракетном полигоне «согласуется с подготовкой к испытанию».

Восстановительные работы на Сохэ, как полагают аналитики Beyond Parallel, связаны с планами Северной Кореи продемонстрировать свою позицию в ответ на отказ США поднять в Совбезе ООН вопрос отмены санкций против Пхеньяна.

Северная Корея требует отменить все ограничительные меры против себя, но США готовы это сделать только после полной денуклеаризации Корейского полуострова. Эти разногласия стали причиной досрочного завершения саммита президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, который состоялся 27 – 28 февраля во вьетнамском Ханое.

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