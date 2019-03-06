Аномальные пробки не покидают Петербург. Горожане замечают уборочную технику, например в ДТП

ДТП на КАД. Читатель «Фонтанки» Дмитрий

В Петербурге второй день аномальные пробки. В 9 часов утра 6 марта «Яндекс.Навигатор» показывал 8 баллов. Через несколько минут стало свободнее до 7. Обычно в это время суток бывает 6 – 7 баллов.

Накануне, 5 марта, загруженность дорог и в утренние, и в вечерние часы пик достигла 9 баллов. Утром такое бывает крайне редко.

Главной причиной автомобилисты считают последствия снегопада. На дорогах до сих пор местами скользко, у обочин снег, даже на Невском проспекте у пересечения с Садовой «стиральная доска» изо льда, жалуются читатели «Фонтанки». Местами тяжёлый транспорт буксует.

«Во Фрунзенском районе по Бухарестской на пересечении с Димитрова автобус завяз в снегу или лёд не даёт разгона», – рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Типичные аварии – из-за заносов. (Вчера, видимо, по этой причине пострадали пассажиры маршрутки под Гатчиной, а на Яхтенной погиб таксист.) «На Витебском проспекте в сторону центра, за проспектом Славы, микроавтобус сошел с дистанции в столб», – сообщают в «ДТП и ЧП».

При этом снегоуборочные машины на дорогах есть. «На Доблести перед Захарова около 5 утра произошла романтическая встреча такси и уборочной техники», – пишут в той же группе.

Ещё один пост оттуда же о характерной аварии: «На КАД, от заезда с Ропши в сторону Новоселья, ДТП из четырёх участников, ослепленных весенним солнцем. Службы на месте».