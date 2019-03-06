Уведомить за 45 дней и взять на борт российского лоцмана. Власти составили требования к иностранным военным для прохода по Северному морскому пути

Правила прохода иностранных военных кораблей через Северный морской путь (СМП) сформулировало правительство России. Корабли обяжут за 1,5 месяца уведомлять о намерении воспользоваться СМП и взять на борт российских лоцманов.

Уведомить российскую сторону за 45 суток до прохода по СМП должны будут как военные корабли, так и гражданские суда других государств, пишет 6 марта РБК со ссылкой на документ, оказавшийся в распоряжении «Известий». От иностранцев потребуют указать название корабля или судна и его основные параметры, такие, как водоизмещение, осадку и характеристики двигателя. Для прохода по СМП они также будут обязаны сообщить воинское звание и фамилию капитана.

При возникновении аварийной ситуации или же ухудшении ледовой обстановки иностранцам будет необходимо уведомить ближайший порт или военно-морскую базу России — при необходимости им на помощь направят российские ледоколы.

О том, что проход иностранных кораблей по Севморпути будет возможен только с уведомления российских властей, в ноябре 2018-го говорил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев. При этом вице-премьер Юрий Борисов заявлял, что правительство временно разрешит иностранцам пользоваться СМП с 1 января 2019 года.

«Весь типаж судов мы не в состоянии будем сразу перекрыть. Поэтому такое исключение сделано, и оно будет работать», — сказал он, отметив, что Северный морской путь является «чисто российскими прибрежными водами», а аналогичные запреты в США ввели еще в 1920-х годах.

Севморпуть — кратчайший морской маршрут между европейской частью России и Дальним Востоком.