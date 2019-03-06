Как в кино. Пятеро на джипе выдрали банкомат из стены торгового комплекса в Пушкине

Неизвестные украли банкомат «Альфа-Банка» в Пушкинском районе Петербурга ранним утром 6 марта. В операции были задействованы 5 человек, трос и джип.

По данным «Фонтанки», сегодня около пяти утра в торговом комплексе «Константиновский» на Полковой улице в Пушкине сработала сигнализация. По тревоге выехал наряд вневедомственной охраны, но на месте уже никого не было. Отсмотрев записи с камер, росгвардейцы увидели, что пятеро неизвестных в чёрном при помощи ленточного троса вырвали из помещения ТК банкомат «Альфа-Банка». После этого налетчики оперативно погрузили добычу в чёрный джип и скрылись в неизвестном направлении.

«Фонтанка» направила запрос в пресс-службу кредитной организации.