Суд ужесточил наказание для дочери первого президента Узбекистана. Гульнару Каримову отправили в колонию

Дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнару отправили в колонию общего режима. Суд ужесточил ей наказание из-за «злостного нарушения порядка», сообщили 6 марта в пресс-службе республиканской прокуратуры. Ранее женщина отбывала срок дома у дочери Иман в Ташкенте.

Прокуратура сообщает, что Каримову приговорили к 10 годам лишения свободы в 2017 году.

Первый срок — пять лет ограничения свободы — она получила в 2015 году, когда проходила обвиняемой по делу об уклонении от уплаты налогов, хищениях, вымогательстве и уничтожении документации офшорных компаний. Затем против нее было возбудили новое уголовное дело о мошенничестве, сокрытии иностранной валюты, нарушении таможенного законодательства, нарушении правил торговли и оказания услуг, подделке документов, легализации доходов, полученных от преступной деятельности.

В июле прошлого года, как уточняет надзорное ведомство, учитывая «взятые на себя осужденной обязательства по возвращению нажитых преступным путем денежных средств и возмещению ущерба, нанесенного государству», суд изменил ей наказание на ограничение свободы сроком на пять лет.

В ноябре прошлого года, как выяснили правоохранительные органы, Каримова «самовольно покинула местожительство». СМИ сообщали, что ее видели в Дубае. Также, по данным прокуратуры, она пользовалась запрещенными ей Интернетом и мобильной связью, а также «активно препятствовала возмещению нанесенного ею ущерба, установленного по уголовному делу».

«В связи со злостным нарушением порядка и условий отбывания наказания Яшнабадским районным судом по уголовным делам 5 марта 2019 года принято определение о замене наказания осужденной Каримовой на лишение свободы с отбыванием оставшегося срока в колонии общего режима в соответствии с уголовно-исполнительным законодательством», – подытожили в прокуратуре.