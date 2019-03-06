Итоги «минирования» во вторник: на улице оказались свыше 11 тысяч человек

Более 11 тысяч человек были эвакуированы в Петербурге 5 марта по вине анонимных шантажистов. Хулиганы разослали письма в школы Красносельского и Кировского районов с адреса, указывающего на Алексея Навального. Как обычно, неизвестные использовали почтовые сервисы, гарантирующие анонимность.

Досталось и Центру образования при администрации Красносельского района. В письмах снова фигурировала бомба в пластиковом корпусе без запаха. В итоге сотрудниками органов внутренних дел было осмотрено 14 учреждений, эвакуации подверглись 11 058 человек.

Кроме того, письмо с угрозой взрыва пришло на почту СПбГУ на Университетской набережной. В этом случае злоумышленник пользовался сервисом Gmail. Он написал следующее: «Корпус заминирован, устройство управляется радиосигналом на расстоянии, на нём таймер». Несмотря на то что анонимка была получена утром, открыли её лишь около семи вечера. Благодаря этому эвакуировать пришлось лишь 110 человек.

Волна минирований в Северной столице продолжается третью неделю. «Фонтанка» выяснила, что авторами рассылки могут быть российский студент и 19-летний гражданин Украины. В качестве мотива они могут использовать борьбу на рынке онлайн-игры Minecraft.