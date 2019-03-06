Российских моряков с задержанного танкера «Палладий» приговорили к тюремным срокам в Южной Корее. Судовладелец получил больше всех

Суд Южной Кореи приговорил к реальным тюремным срокам пятерых российских моряков с танкера «Палладий», которое летом прошлого года задержали за попытку покинуть порт Пусан без разрешения. Об этом 6 марта сообщил консул России в Пусане Роман Быков.

По словам дипломата, судовладелец приговорен к 2,5 года тюремного заключения, капитан — к году. Еще трое моряков получили по 10 месяцев тюрьмы. «Старшему механику назначен приговор с отсрочкой наказания, что в южнокорейской практике означает условный срок», – цитирует Быкова РБК со ссылкой на ТАСС.

Консул добавил, что россияне могут подать апелляцию до вступления приговора в силу на следующей неделе. По его словам, дипломаты намерены в ближайшее время посетить моряков в следственном изоляторе.

«Палладий» был задержан в июне в порте Пусан из-за долгов морякам по зарплате. Как утверждал экипаж, задолженность работодателя составила около 250 тыс. руб. Моряки не могли вернуться домой, судовладелец отказывался оплатить билеты. Он сам прибыл в Корею и в августе попробовал вывести судно из порта, взяв на себя обязанности капитана. В итоге судно задерживали с помощью вертолета с десантом. Четверых членов экипажа (судовладельца, капитана, старшего механика и одного матроса) задержали и поместили в СИЗО. На судне остались пятеро моряков.