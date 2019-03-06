В Австрии на оружейном заводе Glock произошел взрыв. Погиб человек

На оружейном заводе Glock в австрийском городе Ферлах произошел взрыв поздним вечером 5 марта. Об этом сообщает агентство APA.

Взрыв прогремел в 22:50 по местному времени (00:50 мск), его причины пока не известны. В результате ЧП погиб сотрудник завода, еще один получил ранения и был доставлен в больницу.

Здание не получило серьезных повреждений. Причины взрыва пока не известны.

Власти начали расследование по факту произошедшего.