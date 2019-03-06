Американская компания начала разработку летающего мотоцикла с реактивным двигателем

Четыре версии летающего реактивного мотоцикла собираются создать специалисты американской компании JetPack Aviation: для активного отдыха, ультралегкую, военную и грузовую. Об этом пишет N+1 5 марта.

По данным издания, в конструкции ховербайка Speeder будут использоваться пять реактивных двигателей, направленных соплами вниз, а также два в задней части. Первые должны создавать подъемную силу, а последние — движущую.

Масса версии для активного отдыха составит 104,7 килограмма. Мотоцикл сможет выполнять полеты на скорости более 240 километров в час и подниматься на высоту до 4,6 километров. Длительность полёта составит от 10 до 22 минут. Стоимость аппарата составит 380 тысяч долларов. Для управления им лицензии пилота не потребуется. На основе этой разработки планируют создать суперлёгкий аппарат. Скорость его полёта будет ограничена 96 километрами в час.

Схожими с версией для активного отдыха параметрами будет обладать и военный ховербайк. На его основе планируется создать беспилотный грузовой мотоцикл. Этот летательный аппарат получит съемный аэродинамический контейнер для грузов, устанавливаемый сверху.