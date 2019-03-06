Маршрутка на Витебском проспекте встретила столб, завалилась на бок и организовала ночную пробку

Авария с участием маршрутки произошла во Фрунзенском районе Петербурга вечером 5 марта. О лежащем на боку ПАЗике рассказали автолюбители в социальных сетях.

По словам горожан, на Витебском проспекте перед поворотом на проспект Славы маршрутка 287 врезалась в столб и затем упала на бок. Пассажиров в транспорте не заметили. По предположению очевидцев, водитель направлялся в парк.

«Свободна только крайняя левая полоса, но пробка солидная, фуры едва пролезают», — написали горожане.

В отдел пропаганды управления ГИБДД по городу и Ленобласти информация о пострадавших не поступала.