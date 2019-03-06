В американские ВВС поставили самолеты-заправщики с мусором на борту. Летчики отказываются выполнять полеты

Один из крупнейших военных проектов США последних лет — новые самолеты-заправщики KC-46A Pegasus – поступили в армию «в ненадлежащем виде». Об этом 5 марта пишет Naked Science.

В десяти новых самолетах при приемке военные обнаружили «лишние предметы», или попросту мусор. Количество незакрепленных инструментов, обломков неизвестного происхождения и тому подобного в самолетах оказалось таким, что командование Военно-воздушных сил приняло решение приостановить поставки до выяснения всех обстоятельств случившегося.

По данным портала Popularmechanics, летчики отказались использовать новые самолеты из соображений безопасности: незакрепленные предметы могут повредить системы заправщика, что, в свою очередь, может привести к аварии. При этом Boeing планирует поставить в ВВС США еще 45 таких самолетов.