Россия вошла в топ-20 стран с самым дешевым мобильным Интернетом. Самый дорогой нашли в Африке

Самый дешевый мобильный Интернет в мире на данный момент — в Индии, Киргизии и Казахстане. В топ-20 смогла войти и Россия, пишет 5 марта РБК со ссылкой на данные британской исследовательской компании Cable.co.uk.

По информации экспертов, в Индии 1 гигабайт Интернета стоит $0,26; в Киргизии — $0,27; в Казахстане — $0,49. Россия заняла 12-ю строчку рейтинга, мобильный Интернет в среднем стоит в стране $0,91 за 1 Гб. Обогнали Российскую Федерацию Украина, Руанда, Судан, Шри-Ланка, Монголия, Мьянма и Демократическая Республика Конго — Интернет в этих странах еще дешевле.

Самый дорогой мобильный Интернет нашли в Африке — жителям Зимбабве придется заплатить $75,2 за гигабайт.