Жители Колпино не хотят засыпать в холодных квартирах. В ГУП «ТЭК» обещают вернуть тепло к полуночи

На холодные батареи жалуются в социальных сетях жители Колпинского района Петербурга вечером 5 марта. Дырявую трубу заварили несколько часов назад, но к 23.00 в квартирах так и не потеплело.

Жалобы поступают с улиц Веры Слуцкой и Металлургов. «С самого раннего утра как были батареи холодные, так и до сих пор», — пишут горожане.

В пресс-службе ГУП «ТЭК» «Фонтанке» пояснили, что запитка теплосети займёт около шести часов. Сварочные работы завершили в 17.30, ждать возвращения тепла стоит к полуночи. При этом ранее глава Колпинского района Анатолий Повелий пообещал горожанам отопление к восьми вечера.

Труба диаметром 800 мм на улице Братьев Радченко дала течь 4 марта. Изначально в ГУП «ТЭК» сообщили, что в зону отключения тепла попали всего пять зданий, однако позже обновили информацию и заявили о 277 домах. Также компания преждевременно отчиталась о замене прохудившегося участка теплосети.