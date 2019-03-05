Спецназ и вертолеты пришлось задействовать при штурме тюрьмы во Франции. Заключенный оригинальным образом завершил свидание с женой

Полиция штурмовала тюрьму Конде-сюр-Сарт во Франции после того, как заключенный напал на охранников и забаррикадировался. Об этом в своем Twitter 5 марта сообщил глава МВД страны Кристоф Кастанер.

По сообщениям местных СМИ, в штурме принимали участие бригады спецназа, очевидцы сообщали о взрывах шумовых гранат. Над тюрьмой кружили и несколько вертолетов. По предварительной информации, заключенный напал с керамическим ножом на двоих надзирателей после того, как они сообщили о завершении его свидания с женой. Один охранник получил ранение в голову и в живот, второй — в спину. Травмы первого медики оценили как тяжелые, ему делают операцию. Нападавший забаррикадировался в комнате свиданий.

Мужчина якобы заявил, что у него есть пояс со взрывчаткой. Министр юстиции Франции Николь Беллубе уже назвала происшествие терактом. Отметим, 27-летний мужчина был осужден на 30 лет за похищение, убийство, вооруженное ограбление и оправдание терроризма. Во французской полиции сообщили, что в результате штурма злоумышленника удалось задержать.