Столпотворение самолётов в небе над Пулково закончилось. На прибытие задерживаются восемь рейсов

Самолёты перестали нарезать круги в небе над Пулково в ожидании посадки. Аэропорт возвращается в привычный режим работы после непогоды вечером 5 марта.

По данным сервиса «Яндекс.Расписание», с опозданием в Петербург прибудут лайнеры из Берлина, Иваново, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, также по два рейса из Казани и Москвы. Самолёты больше не ожидают разрешения на посадку из-за непогоды, следует из данных сайта Flightradar24.

Ранее сегодня в петербургском аэропорту не дождались лайнера Lufthansa, который летел из Хельсинки. Он должен был забрать пассажиров в Пулково и полететь во Франкфурт-на-Майне в 19.25. По данным flightradar24, борт не смог совершить посадку в Петербурге и пустым отправился в Германию. На онлайн-табло Пулково рейс LH1437 числится отменённым.

Ранее из-за снегопада самолёты «России» из Мурманска и «Победы» из Стамбула не добрались до Петербурга и совершили посадку на запасном аэродроме во Внуково. С утра аналогичную смену маршрута вынуждены были сделать рейсы из Красноярска и Перми.