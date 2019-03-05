СМИ: Олег Дерипаска потерял почти половину состояния из-за санкций. За год оно уменьшилось более чем на три миллиарда долларов

Состояние Олега Дерипаски в 2018 году сократилось на 3,1 млрд долларов и составляет сейчас около 3,6 млрд. Об этом 5 марта пишет Forbes.

Издание связывает неудачи миллиардера с введением против него американских санкций. Год назад состояние бизнесмена оценивали в 6,7 млрд долларов. Отметим, с компаний Дерипаски (En+, «Русала» и «Евросибэнерго») в январе этого года Минфин США снял санкции, однако ограничения в отношении самого бизнесмена продолжают действовать.

Отметим, другое авторитетное издание, Bloomberg, несколько оптимистичнее смотрит на дела Дерипаски. 1 марта оно оценивало состояние бизнесмена в 3,93 млрд долларов, причем с начала года прирост якобы составил 1,07 млрд, что позволило предпринимателю вернуться в список самых богатых людей мира.

По оценке Forbes, Дерипаска оказался лидером «антирейтинга» обедневших российских миллиардеров. На втором месте Виктор Вексельберг — он за год потерял 2,9 млрд долларов. Его состояние сейчас оценивается в 11,5 млрд.