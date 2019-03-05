Фото: В бизнес-центре полиция нашла 300 миллионов кешем. Она месяц искала деньги по Петербургу

Оперативники экономической полиции изъяли очередной склад денег в Приморском районе Петербурга. Сотни тысяч долларов и миллионы рублей хранились у фигуранта дела, заподозренного в обналичивании. «Фонтанка» сообщала, как начиналась эта история в начале февраля.

По информации нашего издания, 5 марта оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД провели ряд обысков по уголовному делу. На одном из обысков в Приморском районе сотрудники обнаружили 300 миллионов рублей.

Уголовное дело стартовало с 20 обысков 12 февраля и расследуется по незаконной банковской деятельности в Главном следственном управлении регионального главка.

Тогда «Фонтанка» сообщала, что заходили в отделение Примсоцбанка и к бизнесменам в центре Петербурга, после чего обвинения в организации предъявили 55-летнему предпринимателю Владиславу Рейну. Наше издание также указало, что в материалах дела фигурирует сумма в 300 миллионов рублей.

По данным «Фонтанки», один из обысков 5 марта прошел в офисе бизнес-центра на Белоостровской, 28 Оттуда оперативники вынули 618 тысяч долларов и 180 миллионов рублей наличными.

Заметим, что в Петербурге системно вскрывают тайники с деньгами. Так, наиболее сильными новостями «Фонтанка» считает операцию экономической полиции по главе Северо-Западного Ростехнадзора Слабикову, у которого изъяли миллиард рублей. Также читателей наверняка порадовала «Фонтанка», показавшая квартиру в Московском районе, где сначала в диване обнаружили 130 кг денег, а на повторном обыске еще столько же, но уже в холодильнике.