Bugatti явил миру самый дорогой в истории автомобиль. Он построен почти как 100 лет назад

Слухи не подтвердились: «самый дорогой Bugatti», а заодно и самый дорогой автомобиль в истории (не считая антиквариата) оказался не таким, как его описывали «достоверные источники».

Явленный свету 5 марта La Voiture Noire («Черный автомобиль» или «Черный экипаж») стоит каждого цента из объявленных одиннадцати миллионов евро. Он – прямое продолжение традиций не только компании Bugatti, но и тех мастеров, которые строили автомобили сто лет назад.

Тогда люксовые автомобили продавались в виде «голого» шасси. Остальное каждый автовладелец – а это были богатые и очень богатые люди – заказывал индивидуально у «каретных мастеров» (coach builders). Сначала это были действительно каретные мастера, поднаторевшие в изготовлении экипажей для аристократов и перенесшие свое мастерство и артистизм на изготовление «карет» новой эпохи.

До Первой мировой войны такой способ изготовления был преобладающим для автомобилей высшего класса (при том что, конечно, уже существовала индустрия конвейерного «масс-продакшена» типа Ford-T). В промежутке между войнами индустриальный способ постройки постепенно вытеснил «ручную работу», хотя традиция «индпошива» в автомобильном деле полностью не умирала никогда.

La Voiture Noire именно такой, индивидуальной постройки автомобиль, современная интерпретация классического уникального «черного автомобиля» Bugatti Type 57 SC Atlantic, построенного Жаном Бугатти, сыном основателя марки Этторе Бугатти, всего в четырех экземплярах, которые к тому же отличались друг от друга.

В новом Bugatti те же дизайнерские приемы, что и в Atlantic. Прежде всего, это «хребет», проходящий через весь автомобиль и делающий его похожим на рыцарский шлем. Именно этого эффекта и добивался Жан Бугатти, создавая свой продукт.

Современный «Черный экипаж» создан как произведение искусства – вручную, начиная от рисунка и заканчивая готовыми карбоновыми панелями. Конечно, «под капотом» у него шасси и иконический 16-цилиндровый двигатель от Bugatti, доведенный до мощности в 1500 лошадиных сил (1103 киловатта). Максимальная скорость не указывается, да и есть ли смысл ее указывать? Понятно, что она более 400 километров в час, но также понятно, что владелец никогда с такой скоростью ездить не будет.

Правда, и расход топлива, приведенный в пресс-релизе, впечатляет. В «гражданском» экономном режиме, когда двигатель работает дай бог в половину своей мощности, в городском цикле черный Bugatti будет расходовать 35 литров самого высокооктанового бензина на сто километров. На шоссе в «щадящем» режиме расход уменьшается до 15 литров. А вот в «боевом» гоночном варианте при скорости около 400 км/ч бензобака хватит меньше чем на четверть часа.

Как и сообщалось ранее, La Voiture Noire будет существовать только в одном экземпляре, и он уже имеет своего владельца. В пресс-релизе компании он скромно обозначен как «энтузиаст марки Bugatti». Это не опровергает слухи, что речь идет о бывшем главе концерна Volkswagen Фердинанде Пихе. Напомним, что бренд Bugatti сегодня принадлежит VW.

Выпуском уникального «черного» Bugatti, а также ограниченной специальной серией из 20 Bugatti Chiron франко-немецкая марка отмечает свое 110-летие.