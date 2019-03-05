Пешеход тяжело травмирован в ДТП с «БМВ» под Гатчиной

Пешеход попал под машину в Гатчинском районе Ленинградской области. Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 5 марта около 19:25 на 58-м километре дороги Кемполово – Выра– Тосно – Шапки, по предварительной информации, 51-летняя женщина на автомобиле BMW вне зоны пешеходного перехода совершила наезд на мужчину. На вид ему около 50 лет.

Мужчина был госпитализирован в тяжёлом состоянии. Полиция проводит проверку по факту ДТП.

Напомним, утром в том же Гатчинском районе в ДТП с маршруткой пострадали три человека. По предварительной версии, женщина на «Чери» в результате заноса врезалась в автобус «ПАЗ».