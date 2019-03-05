Хостелам устроили тень. Госдума так запретила мини-отели, что проиграет только бюджет

Принятые Госдумой поправки о хостелах были отредактированы таким образом, что в нижней палате заговорили о надругательстве над первоначальным замыслом законопроекта.

Александр Коряков/Коммерсантъ

Запрет гостиничных услуг в жилом фонде федеральные депутаты утвердили во втором чтении.Третий этап, назначенный на 6 марта, процедурно технический, так что уже можно сказать, что Жилищный кодекс дополнится строчкой «жилое помещение в многоквартирном доме не может использоваться для предоставления гостиничных услуг и (или) услуг по временному размещению». Болезненный для бизнеса законопроект перед самым принятием внезапно смягчила сама автор Галина Хованская, вычеркнув из документа всего три слова.

От депутата Хованской у хостельеров голова заболела еще в 2015 году. Полезность своего законопроекта, запрещающего гостиницы в многоквартирных домах, она видела в защите от наркоманов, алкоголиков и террористов. Первое чтение весной 2016-го прошло под протесты бизнеса. Парламентарии взяли паузу на время Кубка конфедераций и Чемпионата мира по футболу, чтобы не создать дефицит из-за сокращения номерного фонда.

Подготовленная ко второму чтению редакция законопроекта еще больше закрутила гайки, так как предусматривала еще и необходимость согласовывать с владельцами квартир назначение нежилых помещений. Этот креатив поступил уже от кабинета министров, но, к радости предпринимателей, не нашел отклика у профильного комитета думы. А перед самим голосованием своеобразный подарок хостельерам сделала сама Хованская, которая убрала из предлагаемой нормы закона формулировку «иных средств размещения».

Маневр не понял депутат Николай Гончар. Он заявил, что такое послабление делает закон «скрытой профанацией», поскольку по сути легализует «туризм на нарах», с которым и собирались бороться изначально. Галина Хованская не дрогнула и заверила коллегу, что настоящий бой еще впереди, но для него требуется артподготовка в виде корректировки закона о туристской деятельности.

Как говорят игроки петербургского гостиничного бизнеса, убрав всего три слова, депутаты оставили лазейку, с помощью которой мини-гостиницы могут продолжить работу, чуток сдвинувшись в тень. По словам вице-президента Ассоциации малых гостиниц Петербурга Тамары Буйловой, официально может закрыться 15% гостиниц в жилых домах, тогда как остальные попросту сменят вывеску, вид деятельности и продолжат работу. «Мы будем не отелями и хостелами, а гостевым домами, меблированными комнатами, сервисами посуточной аренды и оказывать не услуги временного размещения, а по проживанию», – добавляет она.

«Немедленно закрываться не планируем», – говорит Алена Енова, владелица хостела «Тайга», часть помещений которого находится в жилом помещении. Она также добавила, что планирует работать, пока действует сертификат о пройденной аккредитации.

Закон об обязательной сертификации гостиниц был принят в 2018 году. По данным горкомитета по развитию туризма, пока свой статус подтвердили около 1400 отелей. К малым средствам размещения можно причислить 500 из них. В жилых домах работает 30-40%, то есть 150-200 отелей.

После вступления в силу закона Галины Хованской остальные мини-отели в жилых домах пройти аккредитацию не смогут. Если гостиницы будут избавлены от требований подтверждать свою «звездность», у них не останется и стимула ставить своих постояльцев на миграционный учет, официально трудоустраивать сотрудников, а также выполнять предписанные требования по безопасности, считает Алена Енова. Это неизбежно приведет к ухудшению качества услуг.

«Итогом законопроекта будет перечеркивание десятилетних усилий по легализации гостиничного бизнеса. Город потеряет контроль и налоги», – комментирует глава Ассоциации малых гостиниц Владимир Васильев. По его словам, организация собирает подписи под обращением к врио губернатора Александру Беглову с просьбой помочь предпринимателям.

В Смольном уже создана рабочая группа для решения проблем предпринимателей, заверил «Фонтанку» глава комитета по развитию туризма Евгений Панкевич. Правда, оценки масштаба бедствия у города и бизнеса разделились. По данным Ассоциации малых гостиниц Петербурга, в марте 2019-го в городе работает около 1000 малых средств размещения, до 95% из них находится в жилом фонде. Даже если их все закрыть, туристы не пострадают, считают в Смольном. «Во время чемпионата мира это было бы критично. При текущей загрузке [номерного фонда] на 70–80% проблем не ожидаем», – прокомментировала замглавы комитета по туризму Нана Гвичия.

Как пояснила Нана Гвичия, Смольный всерьез обеспокоен перспективой ухода гостиничных услуг в тень и в ближайшее время обратится в Минэкономразвития с просьбой дать отсрочку тем, кто уже успел получить государственную аккредитацию. «Должны быть переходные условия, чтобы те, кто прошел классификацию, смогли работать в соответствии с законом», – сказала она.

Пока у бизнеса два варианта: перевести свой объект в нежилое помещение или арендовать новое у города по специальной адресной программе, заявил глава туристического ведомства Евгений Панкевич. Но воспользоваться предложением проблематично, говорят участники рынка. «Перевести помещение выше второго этажа в нежилое нереально, поскольку нельзя сделать отдельный вход. А в исторических зданиях в центре города проблематично даже на первом», – комментирует Тамара Буйлова. Предлагаемой Смольным альтернативы всем желающим не хватит. Ранее сообщалось, что с начала действия программы было сдано в аренду 12 зданий и помещений, еще 23 выставлены на торги.

Закрытие хостелов и мини-отелей в жилых домах — дело времени, считает владелец и управляющий отеля «Гельвеция» Юнис Теймурханлы. «Никакого «черного рынка» комнат не будет – проверяющие быстро передушат оставшихся, как в свое время казино. Гостиничный бизнес пуглив и злопамятен. Он не прощает внезапного наряда полиции ночью. И вывода постояльцев в нижнем белье на мороз. Негативные отзывы на TripAdvisor и других площадках вмиг обрушат рейтинги и лишат «подпольный» хостел оставшихся постояльцев. И соседи помогут – сдадут властям всех, кого заметят», – комментирует он.

По мнению предпринимателя, закон Хованской устранит дискриминацию профессиональных отельеров. Сейчас бизнес в жилом фонде пользуется льготными ставками по коммунальным платежам и налогу на имущество, поясняет он. Наконец, запрет на услуги временного размещения в жилом помещении поставит под сомнение легальность такого популярного сервиса посуточной аренды, как Airbnb. «Сдавать теперь возможно только жилые объекты на длительный срок: по договорам найма или аренды», – комментирует Юнис Теймурханлы.

Но путешественники могут остаться в выигрыше. «Поскольку малые гостиницы в жилом фонде не закроются в один момент, повышения расценок из-за дефицита мы не ожидаем», – говорит Яна Бабина, президент Гильдии малых средств размещения. – Напротив, если хостельеры будут уходить в тень и экономить на налогах они смогут предоставлять более выгодные условия, чем легальные конкуренты».

По ее словам, исключение формулировки «иные средства размещения» из законопроекта все же дает возможность легально использовать жилой фонд для оказания туристических услуг в будущем. «Будет создана рабочая группа при Минэкономразвития, чтобы проработать нормативную базу», – сказала она.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»