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Авто
05.03.2019 21:43
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«Поставщик Джеймса Бонда» готовит двойной сюрприз – электрический кроссовер

Один за другим мировые люксовые автобренды сдаются на милость сегодняшней моде: начинают выпускать кроссоверы. Rolls-Royce Cullman, Lamborghini Urus, Bentley Bentyaga — еще недавно представить себе «вездеходы» с такими логотипами на капоте было просто невозможно. А сегодня в подклассе «суперлюксовых кроссоверов» становится все теснее.

5 марта к отряду «очень дорогих городских вездеходов» присоединился поставщик «агента 007» – знаменитый британский производитель спорткаров Aston Martin. В рамках Женевского автосалона компания представила концепт своего первого полностью электрического кроссовера Lagonda All-Terrain.

Сюрприз оказался двойным: во-первых, кроссовер, а во-вторых, кроссовер полностью электрический. Конкуренты пока на это не решились.

Aston Martin решил оживить принадлежащий компании с 1947 года бренд Lagonda для того, чтобы выпускать под этим именем люксовые электромобили, оставив основной бренд Aston Martin для Джеймса Бонда, Джереми Кларксона и других любителей спорткаров, пожирающих бензин литрами.

Lagonda же будет стремиться «стать первым в мире люксовым брендом с нулевым уровнем загрязнения». Это, по мысли руководства компании, «нарушит традиционное мышление и позволит в полной мере воспользоваться последними достижениями в области технологий электрификации и автономного вождения, которые представляют собой крупнейшую революцию в наземных перевозках со времени изобретения автомобиля».

Как сказано в пресс-релизе, сопровождающем презентацию, Lagonda All-Terrain Concept это автомобиль, построенный на технологиях ближайшего будущего, таких как, к примеру, усовершенствованная трансмиссия Battery Electric. Дизайн кроссовера базируется на решениях, впервые проверенных на другом концепте – седане Lagonda Vision.

Слова «технологии ближайшего будущего», скорее всего, означают, что на данным момент готовых инженерных решений нет, и обещанный пробег на одной зарядке в 650 километров это всего лишь результат компьютерных расчетов. Больше никаких характеристик кроссовера Lagonda пока обнародовано не было.

Однако, судя по всему, подготовка к выпуску первого кроссовера от Aston Martin Lagonda (таково официальное полное название компании) идет полным ходом. Объявлено, что выпуск машины будет налажен к 2022 году на отдельном новом заводе в Сент-Атане в Уэльсе. Протестировать первые готовые предсерийные образцы можно будет не раньше 2021 года, а пока остается любоваться картинками «автомобиля ближайшего будущего».

«Поставщик Джеймса Бонда» готовит двойной сюрприз – электрический кроссовер

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