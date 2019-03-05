Краснодарский суд вступился за нравственность школьников и тайно постановил заблокировать ещё три клипа Хаски

Краснодарский суд постановил заблокировать три клипа рэпера Дмитрия Кузнецова, выступающего под псевдонимом Хаски. Об этом 5 марта сообщили в правозащитном направлении движения «Открытая Россия».

Как пишут правозащитники в своем телеграм-канале, сегодня Таганский суд Москвы начал рассмотрение административного иска Хаски к МВД и Роскомнадзору по поводу блокировки клипа «Иуда» на YouTube. Во время заседания выяснилось, что Краснодарский суд постановил заблокировать клип «Иуда» в официальной группе Хаски во «Вконтакте» (ранее он был заблокирован только на Youtube), а также клипы на песни «Поэма о Родине», «Пуля-дура» и «Пироман 17» и во «Вконтакте», и на Youtube. Решение вынесено 12 декабря. Представителей музыканта о нём не уведомили.

В ходе заседания было установлено, что в клипах изображаются курящие люди, сцены насилия. Содержание роликов, по мнению суда, может вызвать у несовершеннолетних пользователей интерес к совершению убийств, употреблению табачной продукции, половому разврату, употреблению в разговорах нецензурной брани. На этом основании суд просит внести клипы в перечень Роскомнадзора.

Клип на песню «Иуда» на YouTube заблокировали 17 ноября 2018 года. Затем у Хаски с его туром «Проказа» возникли проблемы в разных городах: концерты отменяли, а в Краснодаре исполнителя отправили под арест. В Петербурге накануне выступления в клуб А2 нагрянул с проверкой Роспотребназдор, но никаких нарушений не выявил.