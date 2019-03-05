Семейная пара в Москве проиграла почти 2 млрд рублей брокерам из «Открытия». В Петербурге суд ранее вынес противоположное решение

Замоскворецкий районный суд Москвы 5 марта в полном объеме отказал в удовлетворении исковых требований семейной пары Кузьминых к АО «Открытие Брокер» и отменил наложенные ранее на имущество компании обеспечительные меры.

Как писала «Фонтанка», в декабре 2017 года Приморский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил требования супругов Кузьминых о взыскании с компании «Открытие Брокер» убытка в размере 1,7 млрд рублей, образовавшегося в результате совершения операций на финансовом рынке их доверенным лицом. Весной 2018 года Санкт-Петербургский городской суд поддержал данное решение. Не согласившись с вынесенными судебными постановлениями, АО «Открытие Брокер» и ПАО Банк «ФК Открытие» обжаловали их в Верховном Суде Российской Федерации. А в конце 2018 года Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ отменила ранее принятые судебные постановления и направила дело на новое рассмотрение по подсудности – в Замоскворецкий районный суд города Москвы.

«Итоги сегодняшнего заседания можно рассматривать как победу логики и здравого смысла над спорными попытками использовать несовершенство законодательства и правоприменительной практики. Нет никаких сомнений, что решение по «делу Кузьминых» окажет существенное положительное влияние на российский рынок брокерских услуг, способствуя большей прозрачности условий работы для профучастников», — отметила заместитель генерального директора по правовым вопросам АО «Открытие Брокер» Елена Рязанова.