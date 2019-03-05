В СПБГУ не нашли бомбу. Из здания Двенадцати коллегий эвакуировали 110 человек

Угроза, поступившая по электронной почте в главное здание СПбГУ на Университетской набережной, в очередной раз оказалась ложной.

Как стало известно «Фонтанке» 5 марта, во время проверки из здания Двенадцати коллегий вывели 110 человек. Взрывчатых веществ в корпусе СПбГУ не нашли. Эвакуацию пришлось проводить из-за анонимки, поступившей в университет.

Волна минирований в Северной столице продолжается с середины февраля. «Фонтанка» выяснила, что авторами рассылки могут быть российский студент и 19-летний гражданин Украины. В качестве мотива собеседники "Фонтанки" называют борьбу на рынке онлайн-игры Minecraft.