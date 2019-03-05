«Форд», выехавший на встречку на Зеленогорском шоссе, развалился на куски. Погиб человек

Второе смертельное ДТП за 5 марта в Санкт-Петербурге. Причиной стал выезд на встречную полосу.

Как информирует отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, по предварительной информации, около 18:20 на 7-м километре Зеленогорского шоссе (Курортный район города) 32-летняя женщина на «Форде» по невыясненным обстоятельствам выехала на полосу встречного движения и совершила столкновение с «Митсубиши» под управлением 60-летнего мужчины.

Очевидцы из группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» насчитал четверых пострадавших, однако официально сообщается только об одном.

Сама водитель «Форда» была госпитализирована в тяжёлом состоянии, а вот её пассажир, мужчина лет 40 на вид, умер на месте.

Напомним, снег в Петербург увеличил число ДТП и загруженность дорог: утром 5 марта она достигла 9 баллов. Первое смертельное ДТП сегодня случилось ночью на Яхтенной улице: немолодой таксист врезался в ограждение.