Смольный зачистил от нелегальной торговли метро «Проспект Ветеранов». С предыдущего рейда прошло менее двух недель.

Комитет по контролю за имуществом (ККИ) Петербурга провел рейд против незаконной торговли возле метро «Проспект Ветеранов». Как сообщили 5 марта в ведомстве, в его ходе были обнаружены две самовольно размещённых палатки и торговый павильон площадью 8 кв. м., владельцы которого тоже не смогли обосновать свое право занимать городскую территорию.

В отношении владельцев торговых точек составлены протоколы об административном правонарушении. Торговые палатки были изъяты, павильон демонтирован.

22 февраля ККИ уже освобождал «Проспект Ветеранов» от незаконной торговли. Тогда в ходе инспекции было выявлено и демонтировано восемь самовольно размещённых палаток.