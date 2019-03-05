Сотрудники СПбГУ снова оказались на улице. В здании Двенадцати коллегий ищут бомбу

Электронная атака в очередной раз настигла Санкт-Петербургский государственный университет 5 марта. Экстренную эвакуацию под вечер вторника отрабатывают в основном сотрудники образовательного учреждения.

Как стало известно «Фонтанке», около семи вечера письмо с предупреждением о взрыве на своей электронной почте прочитали в главном здании СПбГУ на Университетской набережной. Заметных отличий от посланий, которые третью неделю получают различные учреждения, в том числе СПбГУ, не было. Тем не менее игнорировать возможную опасность не стали.

Корпус Двенадцати коллегий отдан преимущественно под административные нужды, так что на улицу отправились сотрудники. В самом университете подтвердили эвакуацию и уточнили, что оповестили экстренные службы.